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Ракурс
Дроны сгоняют тучи над Дубаем для ливня в 50-градусную жару

Дроны сгоняют тучи над Дубаем для ливня в 50-градусную жару (ВИДЕО)

21 июл 2021, 16:15
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Дубай с помощью беспилотников начал бороться с аномальной жарой — беспилотники электрическими разрядами сгоняют облака над мегаполисом, который страдает от 50-градусной температуры.

Дождь формируется с помощью технологии, размещенной на дроне, цель которой — поразить облака электрическим током для образования осадков. Беспилотники залетают в облака и высвобождают электрические заряды, пишет Daily Mail.

Объединенные Арабские Эмираты — одна из самых засушливых стран на Земле, и этот метод помогает увеличить ежегодное количество осадков.

Видео, опубликованное Национальным центром метеорологии ОАЭ, демонстрирует эффективность такого метода. Подобным образом ОАЭ создают похожие на муссоны ливни по всей стране. В частности, полосы дождя создаются на автомагистралях.

Источник: Daily Mail.


Источник: Ракурс


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