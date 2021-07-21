Дроны сгоняют тучи над Дубаем для ливня в 50-градусную жару

https://racurs.ua/n157731-drony-sgonyaut-tuchi-nad-dubaem-dlya-livnya-v-50-gradusnuu-jaru-video.html

Ракурс

Дубай с помощью беспилотников начал бороться с аномальной жарой — беспилотники электрическими разрядами сгоняют облака над мегаполисом, который страдает от 50-градусной температуры.

Дождь формируется с помощью технологии, размещенной на дроне, цель которой — поразить облака электрическим током для образования осадков. Беспилотники залетают в облака и высвобождают электрические заряды, пишет Daily Mail.

Объединенные Арабские Эмираты — одна из самых засушливых стран на Земле, и этот метод помогает увеличить ежегодное количество осадков.

Видео, опубликованное Национальным центром метеорологии ОАЭ, демонстрирует эффективность такого метода. Подобным образом ОАЭ создают похожие на муссоны ливни по всей стране. В частности, полосы дождя создаются на автомагистралях.

Источник: Daily Mail.