РПЦ хочет запретить врачам предлагать аборты

РПЦ. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n157732-rpc-hochet-zapretit-vracham-predlagat-aborty.html

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Патриарх Кирилл хочет запретить врачам и медработникам предлагать беременной женщине сделать аборт.

Соответсвующий закон предлагают принять на федеральном уровне в России. Об этом говорится в документе, опубликованном в среду на сайте РПЦ.

Также предлагается вывести аборты из системы медицинской страховки — сначала для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию.

В РПЦ также предложили выплату для женщин при достижении 12-й недели беременности и ежемесячное пособие с 12-й недели беременности до момента возникновения права на получение пособия по беременности и родам.

Церковь предлагает ввести на федеральном уровне «коробку новорожденного» с набором предметов первой необходимости по уходу за ребенком. Также предложено увеличить размер родового сертификата на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период беременности.

Помимо этого, участники общецерковного съезда призвали ввести на уровне федерального закона норму об обязательных УЗИ-визуализации и прослушивании сердцебиения плода для женщин, изъявивших желание сделать аборт.

Напомним, ранее мы сообщали, что Анджей Дуда, президент Польши, впервые прокомментировал протесты в стране, которые вспыхнули после полного запрета абортов.