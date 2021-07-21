Університет звільнив викладачку, яка назвала Україну «онкохворою колонією», фото — ФБ Більченко

https://racurs.ua/ua/n157734-universytet-zvilnyv-vykladachku-yaka-nazvala-ukrayinu-onkohvorou-koloniieu.html

Ракурс

Університет Драгоманова звільнив викладачку Євгенію Більченко. У січні вона опинилася в центрі скандалу. Більченко називала закон про українську мову «звичайним фашизмом», а Україну — «онкохворою американською колонією».

Крім того, Більченко виступала на каналах фейкової ДНР і їздила на творчі вечори до Москви і Санкт-Петербурга.

Про звільнення викладач написала на своїй сторінці у ФБ.

Мене звільнили. Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Чи не змогли нічого доказати: ні профнепридатність, ні аморальний вчинок — нічого з того, що вішали, — написала Більченко.

Нагадаємо, що Більченко 18 січня 2021 року у соцмережі зневажливо висловилася про українську мову та Україну. Зокрема, вона назвала Україну «онкохворою американською колонією», а новий закон про українську мову та його аспекти щодо сфери обслуговування — «звичайним фашизмом».

Така публічна позиція професорки викликала обурення в суспільстві, а студенти університету почали вимагати звільнення Євгенії Більченко.

Після заяви Більченко опублікувала допис, у якому повідомила, що спілкувалася з ректором університету Віктором Андрущенком. Він заявив, що не має наміру її звільняти, але на початку лютого викладача відсторонили від освітнього процесу.

У базі «Миротворця» Більченко звинувачують в антиукраїнській пропаганді, запереченні російської агресії та маніпулюванні суспільно значущою інформацією.