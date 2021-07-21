Модерна. Фото: istock

https://racurs.ua/n157736-vakcina-moderna-poyavilas-v-kieve-gde-privitsya.html

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Вакцина Moderna стала доступна для вакцинации в Киеве. На прививку препаратом открыта онлайн-запись в центрах массовой вакцинации с 22 по 25 июля.

Получить прививку вакциной Spikevax Moderna могут все желающие от 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Прививки вакциной Comirnaty от Pfizer в центрах массовой вакцинации могут получить киевляне от 60 лет. Также в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всех. А с 23 июля можно записаться на вакцинацию в любой пункт прививок на базе медучреждений независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

Данные о записи — дата, время и номер бригады — будут доступны в приложении Helsi. Скачать его можно в Google Play или App Store.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину Moderna 20 июля начинает официально использовать Украина. Во время распределения американской вакцины в рамках глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения COVAX, Киеву передали вакцину из расчета на 14 доз в каждом флаконе. В то же время на упаковке Moderna написано, что во флаконе 15 доз.