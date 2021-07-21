Каким был последний ужин человека 2400 лет назад, узнали ученые

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Каким был последний ужин человека из торфяных болот датского Толлунда, который жил в эпоху доримского железного века примерно 2400 лет назад, узнали ученые. По данным исследователей, мужчина умер в IV веке до нашей эры.

Ученые называют находку человека из Толлунда уникальной, поскольку его тело сохранилось почти в идеальном состоянии. Этот мужчина был убит через повешение, затем его тело скинули в болото. В рамках нового исследования специалисты узнали, что мужчина съел в последний раз перед своей смертью, пишет National Geographic.

Впервые содержимое кишечника «болотного» человека ученые проанализировали в 1950 году. Тогда были обнаружены следы злаков и диких растений.

Новый анализ открыл больше деталей. Стало известно, что его последняя трапеза состояла из рыбы с кашей из ячменя, семян льна и вида гречишных. Вероятно, прием пищи произошел за 12−24 часов до смерти. Ученые также установили, что у мужчины было несколько паразитарных инфекций. Скорее всего, он употреблял недоваренное мясо и пил загрязненную воду.