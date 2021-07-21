Мобильные игры плохо влияют на скучающих пользователей. Фото: cubiq.ru

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Ракурс

Игры на смартфоне играть от скуки не стоит, поскольку это может негативно сказаться на пользователе.

Ученые из Бельгии считают, что такое занятие плохо сказывается на людях, вызывает зависимость и потерю чувства времени и пространства. Исследователи из Университета Ватерлоо обнаружили, что «скучающие игроки» — те, кому трудно взаимодействовать с реальным окружением, — хотят найти занятие, которое легко погрузит их в состояние концентрации и чувство занятости, но заставит потерять осознание времени и пространства, когда это нужно. Об этом сообщает ResearchGate.

Проведенный опрос показал, что в повседневной жизни люди часто играют на смартфоне в казуальные игры и головоломки, чтобы избавиться от скуки. Также 60 участников эксперимента играли в одну из популярных игр. Оказалось, что, проходя более простые уровни, люди не напрягались, но появление трудностей увеличивало желание продолжать играть, что и предполагает видеоигра.

Во время игры человек может достичь оптимального возбуждения, сосредоточенности и внимания, чтобы уменьшить чувство монотонности, но это повышенное стремление к игре среди беглецов от скуки имеет негативные последствия и приводит к чрезмерной продолжительности игры и зависимости от нее, — отметил профессор когнитивной нейробиологии Университета Ватерлоо Майкл Диксон.

По словам ученых, полученные результаты могут побудить разработчиков контента рассмотреть возможность внедрения инструментов для контроля времени игры. Небольшой игровой сеанс хоть и поднимает настроение, но желание продолжать играть, не замечая времени, пугает ученых.

Напомним, в популярной онлайн-игре Call of Duty: Warzone появились Джон Рэмбо — культовый герой боевиков в исполнении Сильвестра Сталлоне и Джон Макклейн — главный герой фильма «Крепкий орешек», в котором сыграл голливудский актер Брюс Уиллис.

Источник: ResearchGate