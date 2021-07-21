Драка между пассажирами произошла в метро Киева. Фото: pravda.com

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Драка в киевском метрополитене произошла между пассажирами, в ходе разборок распылили слезоточивый газ.

Инцидент произошел на станции метро «Крещатик», видео уже появилось в социальной сети. На кадрах видно, что на станции некоторое время стоял поезд, из-за чего запах газа проник внутрь вагона. Соответствующее видео опубликовано на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

Бедные люди, успевшие надышаться этого. Причины и стороны конфликта устанавливаются, — говорится в сообщении.

Впоследствии в пресс-службе столичной полиции сообщили подробности драки. Оказалось, что на станции метро «Крещатик» между двумя группами пассажиров возник конфликт, который перерос в драку с применением слезоточивого газа.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия. Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в Сумской области три сотрудника Службы безопасности Украины напали на пограничников ГПСУ, устроили драку и отобрали у них табельное оружие.