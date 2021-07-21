Бійка між пасажирами сталася в метро Києва. Фото: pravda.com

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Ракурс

Бійка в київському метрополітені сталася між пасажирами, в ході розбірок розпилили сльозогінний газ.

Інцидент стався на станції метро «Хрещатик», відео вже з’явилося в соціальній мережі. На кадрах видно, що на станції деякий час стояв потяг, через що запах газу проник всередину вагона. Відповідне відео опубліковане на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Бідні люди, які встигли надихатися цього. Причини і сторони конфлікту встановлюються, — йдеться в повідомленні.

Згодом у прес-службі столичної поліції повідомили подробиці бійки. Виявилося, що на станції метро «Хрещатик» між двома групами пасажирів виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників та з’ясовують обставини події. Слідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у Сумській області троє співробітників Служби безпеки України напали на прикордонників ДПСУ, влаштували бійку та відібрали в них табельну зброю.