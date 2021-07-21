Американка з серцем з правого боку дізналася про аномалію після застуди. Фото:

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Про неправильне розташування свого серця випадково дізналася 19-річна американка.

Клер Мак із Чикаго розповіла у своєму акаунті в TikTok, що зробила несподіване відкриття, відправившись до лікаря. Дівчина повідомила, що працює в нічному клубі і часто засуджується. Під час чергової застуди вона про все дізналася. Про це повідомляє Daily Mirror.

Зазначається, що дівчина деякий час страждала від кашлю, але звернулася до лікаря тільки коли випадково поранила руку на роботі. Вона пішла робити щеплення від правця в найближчу станцію швидкої допомоги і вирішила заодно перевірити легені. Лікар виявив у Мак легеневу інфекцію і направив на знімок грудної клітини.

Завдяки цьому вдалося дізнатися, що у неї серце розташоване з правого боку. Виявилося, що у неї декстрокардія — рідкісна аномалія розвитку серця, коли велика частина органу знаходиться не в лівій частині грудної клітини, а в правій. Подібна аномалія зустрічається приблизно у одного відсотка новонароджених.

Історія американки вразила соціальні мережі. Її відео подивилося майже 3 млн осіб. Лікарі заспокоїли дівчину і запевнили, що декстрокардія не становить загрози для здоров’я. Вони переконують, що спеціальне спостереження їй не потрібно.

Нагадаємо, у ВООЗ з’ясували, що робота по 11 годин щодня за умови п’яти робочих днів є серйозною загрозою для здоров’я. Виявилося, що робота протягом 55 і більше годин на тиждень на 35% підвищує ризик виникнення інсульту та на 17% — ризик смерті від ішемічної хвороби серця.

Джерело: Daily Mirror