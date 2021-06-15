Після зупинки серця не виживає кожен другий

https://racurs.ua/ua/2878-koshmar-pid-chas-matchu-vid-fizkultury-do-futbolu-chy-mojna-vberegtysya-vid-raptovoyi-zupynky.html

Ракурс

12 червня, за день до стартового поєдинку синьо-жовтих на Євро-2020, під час матчу Данія—Фінляндія ледь не сталася трагедія. Те, що відбулося на полі, шокувало футболістів, уболівальників на стадіоні та глядачів трансляції. 29-річний Крістіан Еріксен, півзахисник збірної Данії, несподівано втратив свідомість і просто впав на газон на 43-й хвилині матчу. На поле вибігли медики, а поєдинок зупинили. Весь стадіон завмер у жаху, багато хто зі сльозами на очах спостерігав за тим, що відбувається. В цей же час на трибуні перебувала і дружина потерпілого. Гравці збірної Данії обступили свого товариша, закривши від об’єктивів телекамер. Хтось плакав, хтось молився. Медики протягом 15 хвилин намагалися привести футболіста до тями, запустити серце з допомогою дефібрилятора. Дякувати Богові, спортсмена вдалося повернути до життя, і його відвезли до найближчої лікарні.

Крістіан оговтався в лікарні і попросив товаришів по національній команді повернутися на поле. Після втрати Еріксена Данія програла Фінляндії з рахунком 0:1. На цей момент Крістіан Еріксен виступає за італійський «Інтер», раніше був гравцем англійського «Тоттенхема» і нідерландського «Аякса». У складі останнього футболіст ставав триразовим чемпіоном Нідерландів. Під час кваліфікації на Євро-2020 Еріксен забив п’ять голів — найбільше серед гравців датської збірної.

«Я не здамся. Зараз мені краще, але я хочу зрозуміти, що зі мною сталося. Хочу подякувати всім за те, що ви зробили для мене», — наводять у ЗМІ слова футболіста після інциденту.

Що сталося?

Побажаємо якнайшвидшого одужання футболістові збірної Данії. Цей випадок на футбольному полі прикував до себе увагу всього світу. Як виявилося, реанімацію відразу розпочав один із товаришів по команді, потім оперативно підключилися лікарі, виконавши електричну дефібриляцію (імпульс струму через серце). Коли шок минув, багатьох цікавили запитання: Що сталося? Наскільки часто після таких випадків виживають? Як таке могло бути, що медичний контроль над спортсменом подібного рівня не спрацював?

Такі ж тривожні запитання виникають і після кожного повідомлення про раптову смерть школярів на уроках фізкультури.

Свою думку з приводу того, що сталося, висловив лікар збірної України В’ячеслав Попов. «З того, що я бачив, тут можна думати про гостру коронарну недостатність із зупинкою серця або гостру серцеву недостатність із зупинкою серця. Тому що дефібриляція проводиться лише при зупинці серця. Є, правда, і третій варіант. Дуже часто у футболістів є варикоз із вузлами. І, може бути, при великому навантаженні цей тромбик пішов із вен ніг або стегон, і виникла тромбоемболія артерії. Ось три моменти, які призводять до миттєвої смерті або зупинки серця», — зауважив медик.

«З того, що всі бачили, і виходячи з відсутності інфо про причину наприкінці доби після події можна припустити раптову зупинку кровообігу (РЗК), яка могла призвести до раптової серцевої смерті(РСС), — вважає кардіологиня, докторка медичних наук, професорка внутрішньої медицини Катерина Амосова. — У спортсменів РСС є №1 серед причин раптової смерті з частотою від 1 до 13 на 100 тисяч, що в 2–4,5 разу більше, ніж у популяції аналогічного віку молодше 35 років».

За словами лікарки, найчастішими причинами раптової серцевої смерті є:

вроджені структурні захворювання серця — кардіоміопатії та аномалії коронарних артерій. Перші проявляються поступово з віком, до чого призводять заняття спортом. Другі можна виявити лише при коронарографії, яку робити всім нереально;

вроджені порушення біоелектричних процесів у «структурно нормальному» серці як підґрунтя для виникнення потенційно летальних шлуночкової тахікардії та фібриляції шлуночків. Лікарям відомі: синдроми WPW і подібні, синдроми продовження інтервалу QT, Бругада, інші каналопатії, зумовлена катехоламінами (стресом) поліморфна шлуночкова тахікардія.

Більш рідкісними причинами РСС є набуті структурні захворювання серця, перш за все міокардити. Вплив факторів довкілля на «структурно нормальне» серце — тупий удар у груди, різні інтоксикації, гіпер- і гіпотермія.

Однак у реальному житті точну причину раптової зупинки серця вдається встановити не завжди. Наприклад, навіть після розтину майже в 30% залишається діагноз «раптова нез’ясована смерть» або «синдром раптової аритмічної смерті при структурно незміненому серці».

Крістіану Еріксену пощастило: після зупинки серця не виживає кожен другий

Згідно з дослідженням, що триває протягом чотирьох років у США (bit.ly/3gy910n), вижили після раптової зупинки серця 52,3% із 331 професійного спортсмена. Серед пересічних громадян цей показник менший у рази. Згідно з цими даними, більшість випадків зупинки серця спостерігалися у чоловіків (83,7%), у спортсменів старших класів (61,6%) і під час фізичних вправ (74,0%).

Чи здатна сучасна медицина виявляти спортсменів, яким загрожує раптова зупинка серця, з допомогою обстежень?

Знайти відповідь на це запитання допоможе одне з досліджень. Протягом 20 років поспіль британці проводили профілактичне обстеження серця із залученням ЕКГ і навіть ЕхоКГ у понад 11 тисяч підлітків (середній вік на той час був 16 років), що займалися футболом. Нагадаємо, що ЕКГ оцінює біоелектричні процеси в серці, а ЕхоКГ — його структурні зміни.

За весь час спостереження раптова зупинка серця сталася у восьми обстежених. Серед них на розтині в семи випадках були виявлені кардіоміопатії, в одному — причина залишилася нез’ясованою. Однак у шести з восьми загиблих під час прижиттєвого обстеження серця (в середньому за сім років до інциденту) будь-які відхилення даних кардіо-скринінгу були відсутні.

«У цілому станом на зараз застосування будь-яких програм скринінгу, крім огляду лікаря і ЕКГ, для виявлення спортсменів із підвищеним ризиком РСС у світі вважається неефективним/нереалістичним. Тому концентруються на збільшенні доступності дефібриляторів і навчанні населення навичок надання реанімації», — зауважує Катерина Амосова.

Смерть на фізкультурі: як мінімізувати ризики

Трапляється, що серце раптово зупиняється навіть у дітей. Річ у тім, що існують захворювання цього важливого органу, які пов’язані зі змінами його структури, — так звані структурні (частіше спадкові) патології: відбуваються мутації генів, які змінюють активність каналів серця. Така поломка може «вистрілити» при певних підвищених навантаженнях, статевому дозріванні, зміні ендокринного стану організму.

На жаль, поки що передбачити це неможливо. Але якщо в родині були випадки раптової смерті, дитину обов’язково потрібно обстежити, — радять лікарі. Звичайні електрокардіограма і УЗД серця перед тим, як дитина йде до школи, збирається займатися спортом, потрібно зробити всім дітям без винятку. Якщо у вас або близьких бувають втрати свідомості, найчастіше причиною є аритмії серця, а це дуже високий ризик раптової смерті. Адже на 80% раптова зупинка серця зумовлена фатальними шлуночковими порушеннями ритму нашого мотора.

Як убезпечити себе і близьких від раптової зупинки серця? У переважній більшості випадків раптової зупинки серця можна знайти причину, і тільки у 10–20% хворих це відбувається через дійсно структурні ураження цього органа. За умови екстремального фізичного або психологічного навантаження, включаючи також куріння, надмірне вживання алкоголю і поєднання всіх цих чинників, навіть у цілком здорового пацієнта може раптово зупинитися серце. Як мінімізувати ризики? Рецепт не такий і складний: здоровий спосіб життя, раціональне харчування, фізична активність, регулярні обстеження, вивчення сімейного анамнезу.

Випадки раптової зупинки серця можуть статися де завгодно. Це проблема не лише медична, а й громадських організацій, усього населення, адже тільки спільними зусиллями можна зменшити кількість таких випадків.

Для порятунку людини, в якої зупинилося серце, дуже важливо надати негайну допомогу до приїзду швидкої: закритий масаж серця і штучну вентиляцію легенів. Реанімаційні заходи потрібно здійснювати дуже швидко, тут важлива кожна секунда. Адже з кожною згаяною хвилиною відбуваються незворотні зміни і в нервовій системі, і в клітинах серця, нирок. Найкращі результати, якщо допомогу буде надано в перші 3–5 хвилин після зупинки серця. Тому один із основних варіантів розв’язання цієї проблеми — оснащення більшості громадських місць автоматичними дефібриляторами.