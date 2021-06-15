После остановки сердца не выживает каждый второй

https://racurs.ua/2878-koshmar-vo-vremya-matcha-ot-fizkultury-do-futbola-mojno-li-uberechsya-ot-vnezapnoy-ostanovki.html

Ракурс

12 июня, за день до стартового поединка сине-желтых на Евро-2020, во время матча Дания—Финляндия едва не произошла трагедия. Случившееся на поле шокировало футболистов, болельщиков на стадионе и зрителей трансляции. 29-летний Кристиан Эриксен, полузащитник сборной Дании,неожиданно потерял сознание и попросту рухнул на газон на 43-й минуте матча. На поле выбежали медики, а поединок остановили. Весь стадион замер в ужасе, многие со слезами на глазах наблюдали за происходящим. В это же время на трибуне находилась и жена пострадавшего. Игроки сборной Дании обступили своего товарища, закрыв от объективов телекамер. Кто-то плакал, кто-то молился. Медики в течение 15 минут пытались привести футболиста в чувство, запустить сердце с помощью дефибриллятора. Слава Богу, спортсмена удалось вернуть к жизни, и его отвезли в ближайший госпиталь.

Кристиан пришел в себя в больнице и попросил товарищей по национальной команде вернуться на поле. После потери Эриксена Дания проиграла Финляндии со счетом 0:1. На данный момент Кристиан Эриксен выступает за итальянский «Интер», раньше был игроком английского «Тоттенхэма» и нидерландского «Аякса». В составе последнего футболист становился трехкратным чемпионом Нидерландов. Во время квалификации на Евро-2020 Эриксен забил пять голов — больше всех среди игроков датской сборной.

«Я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня», — приводят в СМИ слова футболиста после инцидента.

Что случилось?

Пожелаем скорейшего выздоровления футболисту сборной Дании. Этот случай на футбольном поле приковал к себе внимание всего мира. Как оказалось, реанимацию сразу начал один из товарищей по команде, затем оперативно подключились врачи, проведя электрическую дефибрилляцию (импульс тока через сердце). Когда шок прошел, многие задались вопросами: Что произошло? Насколько часто после таких случаев выживают? Как могло случиться, что медицинский контроль над спортсменом подобного уровня не сработал?

Такие же тревожные вопросы возникают и после каждого сообщения о внезапной смерти школьников на уроках физкультуры.

Свое мнение по поводу случившегося высказал врач сборной Украины Вячеслав Попов. «Из того, что я видел, здесь можно думать об острой коронарной недостаточности с остановкой сердца либо острой сердечной недостаточности с остановкой сердца. Потому что дефибрилляция проводится только при остановке сердца. Есть, правда, и третий вариант. Очень часто у футболистов имеется варикоз с узлами. И, может быть, при большой нагрузке этот тромбик ушел с вен ног или бедер, и возникла тромбоэмболия артерии. Вот три момента, приводящие к мгновенной смерти или остановке сердца», — заметил медик.

«Из того, что все видели, и исходя из отсутствия инфо о причине в конце суток после происшествия можно предположить внезапную остановку кровообращения (ВОК), которая могла привести к внезапной сердечной смерти(ВСС), — считает кардиолог, доктор медицинских наук, профессор внутренней медицины Екатерина Амосова. — У спортсменов ВСС является №1 среди причин внезапной смерти с частотой от 1 до 13 на 100 тысяч, что в 2–4,5 раза больше, чем в популяции аналогичного возраста моложе 35 лет».

По словам врача, наиболее частыми причинами внезапной сердечной смерти являются:

врожденные структурные заболевания сердца — кардиомиопатии и аномалии коронарных артерий. Первые проявляются постепенно с возрастом, к чему приводят занятия спортом. Вторые можно выявить только при коронарографии, которую делать всем невозможно;

врожденные нарушения биоэлектрических процессов в «структурно нормальном» сердце как основа для возникновения потенциально летальных желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. Врачам известны: синдромы WPW и подобные, синдромы удлинения интервала QT, Бругада, другие каналопатии, обусловленная катехоламинами (стрессом) полиморфная желудочковая тахикардия.

Более редкими причинами ВСС являются приобретенные структурные заболевания сердца, прежде всего миокардиты. Влияние факторов окружающей среды на «структурно нормальное» сердце — тупой удар в грудь, различные интоксикации, гипер- и гипотермия.

Однако в реальной жизни точную причину внезапной остановки сердца удается установить не всегда. Например, даже после вскрытия почти у 30% остается диагноз «внезапная необъяснимая смерть» или «синдром внезапной аритмии смерти при структурно неизмененном сердце».

Кристиану Эриксену повезло: после остановки сердца не выживает каждый второй

Согласно исследованию, длящемуся в течение четырех лет в США (bit.ly/3gy910n), выжили после внезапной остановки сердца 52,3% из 331 профессионального спортсмена. Среди рядовых граждан выживаемость меньше в разы. Согласно этим данным, большинство случаев остановки сердца наблюдались у мужчин (83,7%), у спортсменов старших классов (61,6%) и во время физических упражнений (74,0%).

Способна ли современная медицина выявлять спортсменов, которым угрожает внезапная остановка сердца, с помощью обследований?

Найти ответ на этот вопрос поможет одно из исследований. В течение 20 лет подряд британцы проводили профилактическое обследование сердца с привлечением ЭКГ и даже ЭхоКГ у более 11 тысяч подростков (средний возраст в то время был 16 лет), занимавшихся футболом. Напомним, что ЭКГ оценивает биоэлектрические процессы в сердце, а ЕхоКГ — его структурные изменения.

За все время наблюдения внезапная остановка сердца произошла у восьми обследованных. Среди них на вскрытии в семи случаях были обнаружены кардиомиопатии, в одном — причина осталась невыясненной. Однако у шести из восьми погибших во время прижизненного обследования сердца (в среднем за семь лет до инцидента) любые отклонения данных кардио-скрининга отсутствовали.

«В целом по состоянию на сейчас применение каких-либо программ скрининга, кроме осмотра врача и ЭКГ, для выявления спортсменов с повышенным риском ВСС в мире считается неэффективным/нереалистичным. Поэтому концентрируются на увеличении доступности дефибрилляторов и обучении населения навыкам оказания реанимации», — отмечает Екатерина Амосова.

Смерть на физкультуре: как минимизировать риски

Случается, что сердце внезапно останавливается даже у детей. Дело в том, что существуют заболевания этого важного органа, связанные с изменениями его структуры, — так называемые структурные (чаще наследственные) патологии: происходят мутации генов, которые изменяют активность каналов сердца. Такая поломка может «выстрелить» при определенных повышенных нагрузках, половом созревании, изменении эндокринного состояния организма.

Увы, пока это предсказать невозможно. Но если в семье были случаи внезапной смерти, ребенка обязательно нужно обследовать, — советуют врачи. Обычные электрокардиограмма и УЗИ сердца перед тем, как ребенок идет в школу, собирается заниматься спортом, должны быть сделаны всем детям без исключения. Если у вас или близких бывают потери сознания, чаще всего причиной являются аритмии сердца, а это очень высокий риск внезапной смерти. Ведь на 80% внезапная остановка сердца обусловлена фатальными желудочковыми нарушениями ритма нашего мотора.

Как обезопасить себя и близких от внезапной остановки сердца? В подавляющем большинстве случаев внезапной остановки сердца можно найти причину, и только у 10–20% больных это происходит из-за действительно структурных поражений этого органа. При экстремальной физической или психологической нагрузке, включая также курение, чрезмерное употребление алкоголя и сочетание всех этих факторов, даже у вполне здорового пациента может внезапно остановиться сердце. Как минимизировать риски? Рецепт не так и сложен: здоровый образ жизни, рациональное питание, физическая активность, регулярные обследования, изучение семейного анамнеза.

Случаи внезапной остановки сердца случаются где угодно. Это проблема не только медицинская, но и общественных организаций, всего населения, ведь только сообща можно уменьшить количество таких случаев.

Для спасения человека, у которого остановилось сердце, очень важно оказать немедленную помощь до приезда скорой: закрытый массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Реанимационные мероприятия должны проходить очень быстро, здесь дорога каждая секунда. Ведь с каждой упущенной минутой происходят необратимые изменения и в нервной системе, и в клетках сердца, почек. Наилучшие результаты, если помощь будет оказана в первые 3–5 минут после остановки сердца. Поэтому один из основных вариантов решения этой проблемы — оснащение большинства общественных мест автоматическими дефибрилляторами.