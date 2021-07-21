Американка с сердцем с правой стороны узнала об аномалии после простуды. Фото:

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Ракурс

О неправильном расположении своего сердца случайно узнала 19-летняя американка.

Клер Мак из Чикаго рассказала в своем аккаунте в TikTok, что сделала неожиданное открытие, отправившись к врачу. Девушка сообщила, что работает в ночном клубе и часто простужается. Во время очередной простуды она обо всем узнала. Об этом сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что девушка некоторое время страдала от кашля, но обратилась к врачу только когда случайно поранила руку на работе. Она пошла делать прививку от столбняка в ближайшую станцию скорой помощи и решила заодно проверить легкие. Врач обнаружил у Мак легочную инфекцию и направил на снимок грудной клетки.

Благодаря этому удалось узнать, что у нее сердце расположено с правой стороны. Оказалось, что у нее декстрокардия — редкая аномалия развития сердца, когда большая часть органа находится не в левой части грудной клетки, а в правой. Подобная аномалия встречается примерно у одного процента новорожденных.

История американки поразила социальные сети. Ее видео посмотрело почти 3 млн человек. Врачи успокоили девушку и заверили, что декстрокардия не представляет угрозы для здоровья.

Напомним, в ВОЗ выяснили, что работа по 11 часов ежедневно при условии пяти рабочих дней является серьезной угрозой для здоровья. Оказалось, что работа в течение 55 и более часов в неделю на 35% повышает риск возникновения инсульта и на 17% — риск смерти от ишемической болезни сердца.

Источник: Daily Mirror