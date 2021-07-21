Том Хэнкс продает легендарный дом на колесах с камином. Фото: Bonhams

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Ракурс

Том Хэнкс, легендарный актер и обладатель Оскара, продает собственный дом на колесах.

Кемпер 34 Limited Excella 1992 года путешествовал по всем Соединенным Штатам Америки, актер использовал его как временный дом. Теперь его можно купить со всеми вещами, которые хранятся в домике. Трейлер будет продан через аукцион Bonhams 13 августа. Внешне он выглядит как типичный Airstream, но имеет ряд памятных наклеек, купленных в разных местах страны. Здесь есть наклейки из мест проведения съемок с участием Хэнкса — начиная с «Неспящих в Сиэтле» 1993 года и заканчивая «Сферой» 2017 года. Об этом сообщается на сайте Bonhams.

Отмечается, что артист купил трейлер в 1993 году и заказал уникальный дизайн интерьера с диваном и камином. Внутри кемпера есть много вещей — шкафы заполнены посудой, различными вещами и кофеварками. Хэнкс также оставил автограф на шкафчике рядом с дверью и кондиционером, добавив интерьеру уникальный штрих.

Специалисты прогнозируют, что трейлер продадут за сумму от 150 тыс. долл. до 250 тыс. долл.

Напомним, на аукционе продавали Mercedes-Benz 500e (W124) образца 1995 года выпуска, который ранее принадлежал актеру Роуэну Аткинсону, известному по роли мистера Бина.

Источник: Bonhams