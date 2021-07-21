Том Генкс продає легендарний будинок на колесах з каміном. Фото: Bonhams

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Том Генкс, легендарний актор і володар Оскара, продає власний будинок на колесах.

Кемпер 34 Limited Excella 1992 року подорожував по всіх Сполучених Штатах Америки, актор використовував його, як тимчасовий дім. Тепер його можна купити з усіма речами, які зберігаються в будиночку. Трейлер буде проданий через аукціон Bonhams 13 серпня. Зовні він виглядає як типовий Airstream, але має низку пам’ятних наклейок, куплених в різних місцях країни. Тут є наліпки з місць проведення зйомок за участю Генкса — починаючи з «Несплячих в Сіетлі» 1993 року і завершуючи «Сферою» 2017 року. Про це повідомляється на сайті Bonhams.

Зазначається, що артист купив трейлер у 1993 році й замовив унікальний дизайн інтер'єру з диваном і каміном. Всередині кемпера є багато речей — шафи заповнені посудом, різними речами та кавоварками. Генкс також залишив автограф на шафці поруч з дверима і кондиціонером, додавши інтер'єру унікальний штрих.

Фахівці прогнозують, що трейлер продадуть за суму від 150 тис. дол. до 250 тис. дол.

Нагадаємо, на аукціоні продавали Mercedes-Benz 500e (W124) зразка 1995 року випуску, який раніше належав акторові Роуену Аткінсону, відомому за роллю містера Біна.

Джерело: Bonhams