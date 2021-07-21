Прориви труб магістральних мереж фіксуються в Києві. Фото:

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Прорив труби магістральної мережі в Києві стався під мостом Патона.

Інцидент трапився близько 12.30, під час гідравлічних випробувань аварійна бригада комунального підприємства «Київтеплоенерго» виявила та локалізувала пошкодження магістральної тепломережі. Ця мережа була побудована в 1962 році й зараз забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках. Про це 21 липня повідомила Київська міська державна адміністрація.

У КМДА відзначили, що зараз пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів. Міська влада переконує, що щорічні випробування тепломереж передбачені правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду. За їх допомогою виявляють слабкі місця трубопроводів та проводять ремонтні роботи в міжопалювальний сезон.

У 2020 році завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам в міжопалювальний період тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за кілька останніх років, — запевняють в адміністрації.

Також прорив труби стався на вулиці Соборності, пошкодження зафіксоване поблизу однієї з проїжджих частин. Очевидці зняли на відео, як трубу прорвало біля однієї із зупинок громадського транспорту.

Нагадаємо, у червні у центрі Києва провалився асфальт внаслідок аварії на водогоні. Також на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги.