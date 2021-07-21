Акули-гіганти склали компанію плавцям в Ірландії

https://racurs.ua/ua/n157740-akuly-giganty-sklaly-kompaniu-plavcyam-v-irlandiyi-video.html

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Акули-гіганти склали компанію плавцям в Ірландії. Інцидент стався на пляжі в водах найбільшого поблизу західного узбережжя країни острова Акілле. Очевидці зафіксували на відео, як компанію людям, котрі відпочивали, склали акули.

На відеозаписі, зробленому в затоці Кім-Бей, можна розгледіти масивні спинні плавники другого за величиною виду акул після китових Cetorhinus maximus.

Розміри таких акул в середньому можуть сягати 9−10 метрів. Однак для людей ці акули не є небезпечними, оскільки вони харчуються лише планктоном.

Раніше в затоці Кім-Бей жила велика популяція гігантських акул. Потім вони стали об'єктом рибальського промислу. На піку цієї діяльності рибалки виловлювали в день по 50 акул. До 1980-х років їхня кількість значно скоротилася і одночасно знизився попит на акулячий жир. Потім вилов Cetorhinus maximus офіційно заборонили.