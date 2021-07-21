Акулы-гиганты составили компанию купальщикам в Ирландии

https://racurs.ua/n157740-akuly-giganty-sostavili-kompaniu-kupalschikam-v-irlandii-video.html

Ракурс

Акулы-гиганты составили компанию купальщикам в Ирландии. Инцидент произошел на пляже в водах крупнейшего близ западного побережья страны острова Акилл. Очевидцы запечатлели на видео, как компанию отдыхающим составили две крупные акулы.

На видеозаписи, сделанной в заливе Ким-Бэй, можно рассмотреть большие спинные плавники второго по величине вида акул после китовых Cetorhinus maximus.

Размеры таких акул в среднем могут достигать 9−10 метров. Однако для людей эти акулы не опасны, поскольку они питаются только планктоном.

Ранее в заливе Ким-Бэй обитало большое количество гигантских акул. Затем они стали объектом рыболовного промысла. На пике этой деятельности рыбаки ловили в день по 50 акул. К 1980-м годам их популяция сильно сократилась и одновременно снизился спрос на акулий жир. Затем вылов Cetorhinus maximus был официально запрещен.