Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/n157739-sayt-klon-privatbanka-sozdali-moshenniki-kak-uberechsya.html

Ракурс

Новую схему мошенничества в Украине создали злоумышленники — появился сайт-клон «ПриватБанка».

Служба безопасности банка предупредила украинцев о новой схеме мошенничества в интернете, в которой незаконно используется логотип и айдентика банка. Неизвестные лица в США создали сайт (https://p-invest.site), который является на 100% мошенническим и использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия. Об этом 21 июля сообщил пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга на собственной странице в Facebook.

В финансовом учреждении уверяют, что этот сайт не имеет никакого отношения к банку. На этой веб-странице злоумышленники обещают высокий доход по схеме, напоминающей финансовую пирамиду. О преступном характере схемы свидетельствует также односторонний канал связи в проекте — после заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для того, чтобы «дожать» клиента. Кроме того, сайт незаконно использует логотип и айдентику банка.

Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: мы никогда не проводим призовые опросы, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений, — отметили в «ПриватБанке».

Банк уже обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.

Напомним, в Киеве пять месяцев орудовали валютные мошенники, которые арендовали помещения в центре города и оборудовали их под пункты обмена валют. Злоумышленники размещали объявление об обмене валюты по выгодному курсу, после чего обманывали людей и присваивали их средства.