Банк против клиента: проценты с кредита, взятого… мошенниками

Банк против клиента

https://racurs.ua/2892-bank-protiv-klienta-procenty-s-kredita-vzyatogo-moshennikami.html

Ракурс

Банковские карточки, конечно, очень упростили жизнь современного человека. Оплачивать коммуналку, делать заказы в интернет-магазинах, наконец, в случае форс-мажора не искать судорожно, где бы одолжить денег, а цивилизованно воспользоваться кредитом — все это позволяет банковская карта.

Но каждого, наверное, владельца карты преследует кошмар: пластиковый прямоугольник, на котором лежат твои кровные (возможно, даже все до копейки), попадает в руки злоумышленников и… То ли деньги снимут, то ли просто потратят на что-нибудь, ведь если карта с чипом, то расплачиваться за покупки можно, и не зная пин-кода. А если попадется опытный карточный мошенник, то он может сотворить с вашим счетом и что-нибудь похуже.

Но мы не будем сейчас рассказывать о том, как действуют мошенники, а посмотрим на ситуацию с другой стороны. Вот, скажем, карту у вас украли, деньги с нее забрали, да еще и оформили какой-нибудь кредит по-быстрому. Узнав об этом, вы что сделаете? Само собой, обратитесь в банк и полицию. А дальше?

А вот дальше банк вполне может… требовать от вас погашения кредита, взятого мошенниками, и вдобавок процентов по нему.

Недавно Верховный суд рассмотрел одно такое дело. В суд с кассационной жалобой обратился не какой-то там мелкий банчок, а целый Приватбанк. Этот гигант требовал от одного гражданина погасить такой вот краденый кредит.

Потерпевший? Ничего не знаем, платите

Дело происходило в Запорожье. Некий гражданин шесть с половиной лет назад заключил кредитный договор с Приватбанком и получил стандартную универсальную карточку с лимитом в 3 тысячи гривен. Прошло четыре года, и вот в один крайне неприятный день в июле 2018-го с карточки… сняли без малого 67 тысяч гривен! Каким образом это было сделано, материалы интересующего нас гражданского дела умалчивают. Способов существует множество, и для этого даже карту не обязательно красть, достаточно узнать пин-код, а сделать это можно… Извините, но мы сейчас говорим не об уголовных преступлениях с кредитными картами.

Итак, в один из дней владелец карты вдруг обнаружил, что его накопления похудели на изрядную сумму. Но это было еще не все. Одновременно со снятием денег злоумышленники увеличили его кредитный лимит с 3 до 23 тысяч и, кроме того, подключив услугу «Моментальная рассрочка», оперативно заключили три договора по 17 тысяч каждый, всего, стало быть, на 51 тысячу гривен.

Владелец карточки немедленно позвонил в банк по горячей линии и кинулся в ближайшее отделение, где ему выдали выписку со счета, отражающую эти неприятнейшие вещи.

Что сделал обворованный, получив выписку? Правильно, тут же пошел с этим документом в полицию, где по его заявлению возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

А что же банк? А банк… продолжал насчитывать ему проценты за эту «Моментальную рассрочку». Через два месяца после кражи потерпевший обратился в банк с требованием прекратить считать ему задолженность по кредиту, к которому он не имел отношения. Банк через месяц прислал письмо с отказом и продолжал списывать задолженность. Воры-мошенники? Уголовное дело? Потерпевший? Нет, не слышали.

Судебный хэппи-энд

Разумеется, клиент, обобранный уже не только злоумышленниками, но и, по большому счету, банком, обратился в суд. Он просил расторгнуть договор с банком, заключенный в 2014 году, отменить и кредит «Мгновенная рассрочка», и проценты по нему и обязать банк вернуть ему «проценты», списанные с его счета (всего около 23,5 тысячи гривен).

Судебная часть этой истории продолжалась достаточно хорошо для жертвы карточных мошенников. Районный суд его требования удовлетворил. Основной аргумент — клиент банка своими действиями или бездеятельностью не способствовал утрате персонального идентификационного номера и другой информации, которая сделала возможным мошенничество. А обнаружив это мошенничество, он незамедлительно обратился в банк и полицию.

Юристы Приватбанка с этим не согласились и обратились в апелляционный суд, но в августе прошлого года проиграли дело. Решение районного суда апелляционная инстанция оставила без изменений. Тогда Приватбанк подготовил кассационную жалобу в Верховный суд. В ней, в числе прочего, был и аргумент, что истец не обратился в банк с просьбой заблокировать карту. Интересно, как, ведь о мошенничестве он узнал уже постфактум, посмотрев баланс на своем счете.

Приватбанк дело окончательно проиграл. ВС, как и суды предыдущих инстанций, усмотрел в действиях банка нарушения требований Закона Украины «О платежных системам и переводе средств в Украине» и других условий и правил предоставления банковских услуг.

Суммы возвращаются на счет до полного урегулирования вопроса

В решении Верховного суда есть ссылка на несколько аналогичных дел. Самое свежее произошло в райцентре Черкасской области, где с пострадавшей от мошенников женщиной судился все тот же Приватбанк. У нее тоже была карта с небольшим кредитным лимитом. Она ею пользовалась лет восемь, а потом обнаружила, что с карточки списана приличная сумма.

Женщина тоже немедленно обратилась в банк и полицию, было возбуждено уголовное дело (интересно, что из этого судебного решения, как и из предыдущего, можно сделать выводы, что мошенников ищут до сих пор). А тем временем с пострадавшей банк исправно списывал проценты, и сумма вышла едва ли не большей, чем сам мошеннически списанный кредит.

В этом случае суды всех инстанций тоже встали на сторону потерпевшей.

Но в судебной практике встречаются и печальные истории, когда жертва мошенничества из-за собственных неправильных действий попадает вдобавок и под банковский пресс. Существует документ под названием «Условия и правила предоставления банковских услуг», и там прописаны основные правила поведения как клиентов, ставших жертвами мошенников, так и банковских сотрудников. Итак:

клиент обязан проинформировать банк и правоохранительные органы о фактах утраты карты, стикера ПИНа, сим-карты мобильного, о получении сообщений об их незаконном использовании;

если такое случилось, необходимо в первую очередь (в течение 15 минут) обратиться в колл-центр банка и сообщить об утрате данных и о незаконных трансакциях на его счету;

в случае возникновения овердрафта или получения сообщения об утрате или краже карты банк обязан приостановить расчеты с использованием карточки;

заключая договор с банком, клиент дает согласие на то, что банк может блокировать использование карты в сети Интернет и при осуществлении рискованных операций как в Украине, так и за границей;

суммы средств по операциям, которые оспариваются держателем, возвращаются на счет до полного урегулирования вопросов с противоположной стороной — банком, который представил операцию.

Ну и о простых правилах не сообщать никому пин-код и прочие личные данные, надеемся, знают все.