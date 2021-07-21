Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n157739-sayt-klon-pryvatbanku-stvoryly-shahrayi-yak-vberegtysya.html

Ракурс

Нову схему шахрайства в Україні створили зловмисники — з’явився сайт-клон «ПриватБанку».

Служба безпеки банку попередила українців про нову схему шахрайства в інтернеті, у який незаконно використовується логотип та айдентика банку. Невідомі особи у США створили сайт (https://p-invest.site), який є на 100% шахрайським та використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проекти та компанії без їхньої згоди. Про це 21 липня повідомив прес-секретар «ПриватБанку» Олег Серга на власній сторінці у Facebook.

У фінансовій установі запевняють, що цей сайт не має жодного відношення до банку. На цій веб-сторінці зловмисники обіцяють високий дохід за схемою, що нагадує фінансову піраміду. Про злочинний характер схеми свідчить також односторонній канал зв’язку в проекті — після заповнення форми людиною оператор шахрайського центру виходить на зв’язок для того, щоб"дотиснути" клієнта. Крім того, сайт незаконно використовує логотип та айдентику банку.

Аби не стати жертвою шахраїв, пам’ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород, — зазначили в «ПриватБанку».

Банк вже звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою для припинення діяльності шахраїв.

Нагадаємо, у Києві п’ять місяців орудували валютні шахраї, які орендували приміщення у центрі міста та обладнали їх під пункти обміну валют. Зловмисники розміщували оголошення про обмін валюти за привабливим курсом, після чого обманювали людей та привласнювали їх кошти.