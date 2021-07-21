Прорывы труб магистральных сетей фиксируются в Киеве. Фото:

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Прорыв трубы магистральной сети в Киеве произошел под мостом Патона.

Инцидент произошел около 12.30, во время гидравлических испытаний аварийная бригада коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» обнаружила и локализовала повреждение магистральной теплосети. Эта сеть была построена в 1962 году и сейчас обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках. Об этом 21 июля сообщила Киевская городская государственная администрация.

В КГГА отметили, что сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов. Городская власть убеждает, что ежегодные испытания теплосетей предусмотрены правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду. С их помощью выявляют слабые места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон.

В 2020 году благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам в межотопительный период теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет, — уверяют в администрации.

Также прорыв трубы произошел на улице Соборности, повреждение зафиксировано вблизи одной из проезжих частей. Очевидцы сняли на видео, как трубу прорвало возле одной из остановок общественного транспорта.

Напомним, в июне в центре Киева провалился асфальт в результате аварии на водопроводе. Также на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги.