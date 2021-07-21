Мобільні ігри погано впливають на нудьгуючих користувачів. Фото: cubiq.ru

https://racurs.ua/ua/n157745-mobilni-igry-pogano-vplyvaut-na-nudguuchyh-korystuvachiv-vcheni.html

Ракурс

Ігри на смартфоні грати від нудьги не варто, оскільки це може негативно позначитися на користувачеві.

Вчені з Бельгії вважають, що таке заняття погано позначається на людях, викликає залежність і втрату почуття часу і простору. Дослідники з Університету Ватерлоо виявили, що «нудьгуючі гравці» — ті, кому важко взаємодіяти з реальним оточенням, — хочуть віднайти заняття, яке легко занурить їх у стан концентрації і почуття зайнятості, але змусить втратити усвідомлення часу і простору, коли це потрібно. Про це повідомляє ResearchGate.

Проведене опитування показало, що в повсякденному житті люди часто грають на смартфоні в казуальні ігри та головоломки, щоб позбавитися від нудьги. Також 60 учасників експерименту грали в одну з популярних ігор. Виявилося, що проходячи легкі рівні, люди не напружувалися, але поява труднощів збільшувала бажання продовжувати грати, що і передбачає відеогра.

Під час гри людина може досягти оптимального збудження, зосередженості і уваги, щоб зменшити почуття монотонності, але це підвищене прагнення до гри серед втікачів від нудьги має негативні наслідки і призводить до надмірної тривалості гри і залежності від неї, — зазначив професор когнітивної нейробіології Університету Ватерлоо Майкл Діксон.

За словами науковців, отримані результати можуть спонукати розробників контенту розглянути можливість впровадження інструментів для контролю часу гри. Невеликий ігровий сеанс хоч і піднімає настрій, але бажання продовжувати грати, не помічаючи часу, лякає вчених.

Нагадаємо, в популярній онлайн-грі Call of Duty: Warzone з’явилися Джон Рембо — культовий герой бойовиків у виконанні Сильвестра Сталлоне та Джон Макклейн — головний герой фільму «Міцний горішок», в якому зіграв голлівудський актор Брюс Вілліс.

Джерело: ResearchGate