Зеленський відвідає Вашингтон у серпні. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n157746-zelenskyy-vidvidaie-vashyngton-u-serpni-v-bilomu-domi-nazvaly-datu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки у серпні цього року.

Глава США Джо Байден чекає українського колегу у Вашингтоні 30 серпня. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає прес-служба.

Речниця Байдена розповіла, що американський та український лідери обговорять співпрацю в енергетичному секторі. Також буде підняте питання про потуги влади України в боротьбі з корупцією та впровадженні реформ, «ґрунтованих на наших спільних демократичних цінностях».

Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі та у Криму, нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки та нашу підтримку зусиль президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, — наголосила вона.



Нагадаємо, на Банковій заявляли, що президент України Володимир Зеленський чекає запрошення на візит від свого американського колеги Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що зустріч Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена відбудеться наприкінці липня або на початку серпня.