Уникальный восьмиместный лимузин Ferrari пустят с молотка. Фото: eBay

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Лимузин Ferrari (Ферарри) продают на онлайн-аукционе в Великобритании.

Спорткар умелые автолюбители переделали в лимузин. У машины появились подъемные двери «крылья чайки», а в салоне может разместиться до восьми человек. Уникальный экземпляр построили на заказ, он является единственным в своем роде. Финальная стоимость пока неизвестна, пока что ставка достигла 145 тыс. фунтов стерлингов, или более 5 млн 374 тыс. грн. Об этом сообщается на сайте eBay.

За основу лимузина взяли Ferrari 360 Modena, выпущенный в 2001 году. Машина оснащена 3,4-литровым мотором. Вероятно, это ошибка, поскольку все экземпляры 360-го ставили исключительно 400-сильные V8 объемом 3,6 л.

Сейчас лимузин находится в Великобритании. Продавец, который отказался раскрывать историю создания уникального авто, рассказал, что машина пользуется огромной популярностью у VIP-клиентов, организаторов автосалонов и гонок Формулы-1 и представителей киноиндустрии. Владелец заверил, что может доставить автомобиль в любую точку мира.

Напомним, в США продавали автомобиль в стиле «сумасшедшего Макса». Шестиколесный хот-род под названием Ratical Kiwi построили на базе автомобиля марки Essex 1927 года выпуска, а стартовая цена начиналась с 80 тыс. долл.

Источник: eBay