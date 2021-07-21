Унікальний восьмимісний лімузин Ferrari пустять з молотка. Фото: eBay

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Лімузин Ferrari (Фераррі) продають на онлайн-аукціоні у Великій Британії.

Спорткар вмілі автолюбителі переробили в лімузин. У машини з’явилися підйомні двері «крила чайки», а в салоні може розміститися до восьми осіб. Унікальний екземпляр побудували на замовлення, він є єдиним у своєму роді. Фінальна вартість поки невідома, поки що ставка досягла 145 тис. фунтів стерлінгів або понад 5 млн 374 тис. грн. Про це повідомляється на сайті eBay.

За основу лімузина взяли Ferrari 360 Modena, випущений в 2001 році. Машина оснащена 3,4-літровим мотором. Ймовірно, це помилка, оскільки всі екземпляри 360-го ставили виключно 400-сильні V8 об'ємом 3,6 л.

Зараз лімузин знаходиться у Великій Британії. Продавець, який відмовився розкривати історію створення унікального авто, розповів, що машина користується величезною популярністю у VIP-клієнтів, організаторів автосалонів і гонок Формули-1 та представників кіноіндустрії. Власник запевнив, що може доставити автомобіль у будь-яку точку світу.

Нагадаємо, в США продавали автомобіль у стилі «Божевільного Макса». Шестиколісний хот-род під назвою Ratical Kiwi побудували на базі автомобіля марки Essex 1927 року випуску, а стартова ціна починалася з 80 тис. дол.

Джерело: eBay