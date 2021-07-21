ТКГ затвердила експертів для обстеження затоплених шахт в ОРДЛО. Фото: v-variant.com.ua

https://racurs.ua/ua/n157747-tkg-zatverdyla-ekspertiv-dlya-obstejennya-zatoplenyh-shaht-v-ordlo.html

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Затоплені шахти на окупованому Донбасі обстежать експерти — їх затвердила Тристороння контактна група.

Україна вже кілька місяців домагається їх допуску до ОРДЛО через загрозу екологічної катастрофи. Сьогодні, 21 липня, на переговорах оголосили, що вже затвердили список групи експертів, яка з вересня може почати роботу з питання затоплення шахт на окупованій території. Про це повідомив представник Донецька в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш на власній сторінці у Facebook.

Правда, «може» і «почне» — це не одне і те ж, але, будемо сподіватися, тому що проблема стає реально загрозливою життю людей в ОРДЛО, — наголосив посадовець.

Також Гармаш відзначив, що підконтрольні Кремлю бойовики не відкривають контрольні пункти в’їзду-виїзду, бо їм потрібне визнання самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської народної республіки. Цю ж мету переслідує і Москва на переговорах у Мінську.

Раніше українська сторона неодноразово пропонувала проросійським бойовикам відновити роботу КПВВ на лінії розмежування. Однак сепаратисти щоразу відхиляли цю ініціативу.

Нагадаємо, на початку липня чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі завершилося скандалом, оскільки члени російської делегації знову притягли до переговорів засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову.