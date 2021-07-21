ТКГ утвердила экспертов для обследования затопленных шахт в ОРДЛО. Фото: v-variant.com.ua

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Затопленные шахты на оккупированном Донбассе обследуют эксперты — их утвердила Трехсторонняя контактная группа.

Украина уже несколько месяцев добивается их допуска в ОРДЛО из-за угрозы экологической катастрофы. Сегодня, 21 июля, на переговорах объявили, что уже утвердили список группы, которая с сентября может начать работу по вопросу затопления шахт на оккупированной территории. Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

Правда, «может» и «начнет» — это не одно и то же, но, будем надеяться, потому что проблема становится реально угрожающей жизни людей в ОРДЛО, — подчеркнул чиновник.

Также Гармаш отметил, что подконтрольные Кремлю боевики не открывают контрольные пункты въезда-выезда, потому что им нужно признание самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной Республики. Эту же цель преследует и Москва на переговорах в Минске.

Ранее украинская сторона неоднократно предлагала пророссийским боевикам возобновить работу КПВВ на линии разграничения. Однако сепаратисты каждый раз отклоняли эту инициативу.

Напомним, в начале июля очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе завершилось скандалом, поскольку члены российской делегации вновь привлекли к переговорам осужденную в Украине за терроризм Майю Пирогову.