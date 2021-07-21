Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n157749-zelenskyy-nazvav-temy-maybutnih-peregovoriv-z-baydenom.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, назвав теми, які планує обговорити з президентом США Джо Байденом.

Глава держави зазначив, що очікує на «змістовну і плідну зустріч» під час свого візиту до Вашингтону, дату якого вже узгодили. Про це Володимир Зеленський 21 липня написав у своєму Twitter.

Чекаю змістовну і плідну зустріч з президентом США Джо Байденом 30 серпня, — йдеться в повідомленні.

Український президент зазначив, що у Вашингтоні продовжить обговорення важливих питань стратегічного партнерства України і США. Планується з Байденом поговорити про досягнення миру на Донбасі, повернення Криму, безпеку України, енергетики як безпечного виклику, економічного розвитку країни та підтримки реформ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки 30 серпня 2021 року. У Білому домі заявили, що американський та український лідери обговорять співпрацю в енергетичному секторі, питання боротьби з корупцією та впровадження реформ.