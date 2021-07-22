Ливень десятилетия в Одессе — вода сбивала людей с ног, подтопило дома, фото — Думская

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Одессу накрыл сильный ливень. В ночь на 22 июля затопило много улиц. На улицы упали деревья, в некоторых районах нет света.

Одесситы не видели подобной стихии с 2013 года, сообщает «Думская». Сильнее всего шторм ударил по Балковской, Приморской улицах, районах Фонтана и Черемушках. В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии.

По данным синоптиков The Weather Lab за ночь в городе выпало 52 мм осадков, из них 31 мм — в течение первого часа непогоды. В нескольких районах города пропадал свет, упали десятки деревьев.

Пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе ночью, решили пойти на другие аэродромы. В частности, борт LOT, который прибыл из Варшавы, вернулся, а самолет Azur Air Ukraine из Анталии полетел в Борисполь.

Из-за высокого уровня воды трудно было двигаться на Водопроводной, Среднефонтанской, Канатной в районе проспекта Гагарина, на проспекте Шевченко, Французском бульваре, на улице Генуэзской по Фонтанской и Люстдорфской дорогах.

Как сообщили в ГСЧС в Одесской области за ночь в городе подтопило более 20 объектов, в том числе подвалы многоэтажек, дома и двора.

Утром 22 июля частично ограничено движение жилым массивом «Поселок Котовского», что в Суворовском районе. Уехать оттуда можно только через Объездную дорогу.

В течение 22 июля осадков в городе не прогнозируют. Температура будет колебаться от +26 до +28 °С. Ветер северо-западный, 9−14 м/с с порывами до 20 м/с.