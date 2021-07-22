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Злива десятиліття в Одесі — вода збивала людей з ніг, підтопило будинки, фото — Думська

Злива десятиліття в Одесі — вода збивала людей з ніг, підтопило будинки (ФОТО, ВІДЕО)

22 лип 2021, 08:21
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Одесу накрила найсильніша з 2013 року злива. У ніч на 22 липня затопило багато вулиць. На вулиці впали дерева, у деяких районах немає світла.

Одесити не бачили подібної стихії з 2013 року, повідомляє «Думська». Найбільше шторм вдарив по Балківській, Приморській вулицях, районах Фонтана і Черемушках. У повноводні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, а також центральна алея Аркадії.

Злива десятиліття в Одесі — вода збивала людей з ніг, підтопило будинки, фото — Думська

За даними синоптиків The Weather Lab, за ніч в місті випало 52 мм опадів, із них 31 мм — протягом першої години негоди. У кількох районах міста зникало світло, впали десятки дерев.

Пілоти пасажирських авіалайнерів, які повинні були приземлитися в Одесі уночі, вирішили піти на інші аеродроми. Зокрема, борт LOT, який прибув з Варшави, повернувся назад, а літак Azur Air Ukraine з Анталії полетів до Борисполя.

Через високий рівень води важко було рухатися на Водопровідній, Середньофонтанській, Канатній в районі проспекту Гагаріна, на проспекті Шевченка, Французькому бульварі, на вулиці Генуезькій по Фонтанській і Люстдорфській дорогах.

Як повідомили в ДСНС в Одеській області, за ніч в місті підтопило понад 20 об'єктів, зокрема підвали багатоповерхівок, будинки та подвір’я.

Уранці 22 липня частково обмежений рух житловим масивом «Селище Котовського», що в Суворовському районі. Виїхати звідти можливо лише через Об’їзну дорогу.


Упродовж 22 липня опадів в місті не прогнозують. Температура коливатиметься від +26 до +28°С. Вітер північно-західний, 9−14 м/с з поривами до 20 м/с.

Злива десятиліття в Одесі — вода збивала людей з ніг, підтопило будинки, фото — Думська

Джерело: Ракурс


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