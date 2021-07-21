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День визволення Сєвєродонецька від окупантів відзначають 22 липня. Фото: Укрінформ

22 липня в Україні відзначають День визволення Сєвєродонецька від окупантів

21 лип 2021, 22:51
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22 липня відзначають День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань та бойовиків самопроголошеної Луганської народної республіки. Того дня підрозділи Національної гвардії, ЗСУ та добровольчих батальйонів атакували загони бандитських формувань з двох боків.

У другій половині дня дві колони сил АТО — одна з боку Старої Красниці, а друга — Варварівки, увійшли в Сєверодонецьк. Звільнення міста стало справжнім історичним і знаковим моментом. На даний час у Сєверодонецьку розміщена Луганська обласна військово-цивільна адміністрація та інші установи.

Православна церква 22 липня відзначає день пам’яті святих мучеників Кирила і Панкратія. Цього дня прийнято молитися про здоров’я, красу та благополуччя своє і своїх близьких.

Народні прикмети на 22 липня:

  • Багато чорниці вродило — зима буде морозною.
  • Чорниця ще не дозріла до 22 липня — буде холодна осінь.

У світі 22 липня відзначають День гамака, День щуролова, День посадки дерев в ЦАР, День приблизного Пі та День революції в Гамбії.


22 липня в історії:

  • 1099 рік — хрестоносці створили Єрусалимське королівство.
  • 1819 рік — відбулася прем'єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка».
  • 1894 рік — на трасі Париж-Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони.
  • 1921 рік — в газеті «Селянська правда» з’явився перший фейлетон Остапа Вишні.
  • 1944 рік — створено Міжнародний валютний фонд.
  • 1983 рік — американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відзначали свято Прокопа. У народі Прокопа називали Жатвенником, оскільки з цього часу починали жати жито.

Джерело: Ракурс


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