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День освобождения Северодонецка от оккупантов отмечают 22 июля. Фото: Укринформ

22 июля в Украине отмечают День освобождения Северодонецка от оккупантов

21 июл 2021, 22:51
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22 июля отмечают День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований и боевиков самопровозглашенной Луганской народной республики. В этот день подразделения Национальной гвардии, ВСУ и добровольческих батальонов атаковали отряды бандитских формирований с двух сторон.

Во второй половине дня две колонны сил АТО — одна со стороны Старой Красницы, а вторая — Варваровки, вошли в Северодонецк. Освобождение города стало настоящим историческим и знаковым моментом. В настоящее время в Северодонецке размещена Луганская областная военно-гражданская администрация и другие учреждения.

Православная церковь 22 июля отмечает день памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия. В этот день принято молиться о здоровье, красоте и благополучии своем и своих близких.

Народные приметы на 22 июля:

  • Много черники уродилось — зима будет морозной.
  • Черника еще не созрела до 22 июля — будет холодная осень.

В мире 22 июля отмечают День гамака, День крысолова, День посадки деревьев в ЦАР, День приблизительного Пи и День революции в Гамбии.


22 июля в истории:

  • 1099 год — крестоносцы создали Иерусалимское королевство.
  • 1819 год — состоялась премьера спектакля Ивана Котляревского «Наталка Полтавка».
  • 1894 год — на трассе Париж-Руан длиной 126 км состоялись первые в мире автогонки.
  • 1921 год — в газете «Крестьянская правда» появился первый фельетон Остапа Вишни.
  • 1944 год — создан Международный валютный фонд.
  • 1983 год — американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете.

Напомним, 21 июля в Украине отмечали праздник Прокопа. В народе Прокопа называли Жатвенником, поскольку с этого времени начинали жать рожь.

Источник: Ракурс


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