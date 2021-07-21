День освобождения Северодонецка от оккупантов отмечают 22 июля. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n157750-22-iulya-v-ukraine-otmechaut-den-osvobojdeniya-severodonecka-ot-okkupantov.html

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22 июля отмечают День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований и боевиков самопровозглашенной Луганской народной республики. В этот день подразделения Национальной гвардии, ВСУ и добровольческих батальонов атаковали отряды бандитских формирований с двух сторон.

Во второй половине дня две колонны сил АТО — одна со стороны Старой Красницы, а вторая — Варваровки, вошли в Северодонецк. Освобождение города стало настоящим историческим и знаковым моментом. В настоящее время в Северодонецке размещена Луганская областная военно-гражданская администрация и другие учреждения.

Православная церковь 22 июля отмечает день памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия. В этот день принято молиться о здоровье, красоте и благополучии своем и своих близких.

Народные приметы на 22 июля:

Много черники уродилось — зима будет морозной.

Черника еще не созрела до 22 июля — будет холодная осень.

В мире 22 июля отмечают День гамака, День крысолова, День посадки деревьев в ЦАР, День приблизительного Пи и День революции в Гамбии.

22 июля в истории:

1099 год — крестоносцы создали Иерусалимское королевство.

1819 год — состоялась премьера спектакля Ивана Котляревского «Наталка Полтавка».

1894 год — на трассе Париж-Руан длиной 126 км состоялись первые в мире автогонки.

1921 год — в газете «Крестьянская правда» появился первый фельетон Остапа Вишни.

1944 год — создан Международный валютный фонд.

1983 год — американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете.

Напомним, 21 июля в Украине отмечали праздник Прокопа. В народе Прокопа называли Жатвенником, поскольку с этого времени начинали жать рожь.