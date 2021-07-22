Закон про корінні народи України підписав Зеленський. Фото: pravda.com

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Закон про корінні народи України підписав президент Володимир Зеленський.

Документом визнаються представницькі органи корінних народів, а корінними народами України вважається те суспільство, яке сформувалося на території Кримського півострова — кримські татари, караїми, кримчаки. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Корінний народ України — автохтонна етнічна спільність, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного формування за межами України, — йдеться в документі.

Зазначається, що закон надає корінним народам право на самовизначення у складі України і політичний статус в рамках Конституції і законів країни. Корінні народи також мають колективне та індивідуальне право на повне володіння всіма правами людини і основними свободами.

Також документ передбачає право на дотримання відродження і розвитку своїх духовних, релігійних і культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини; визначення переліку власних місць і об'єктів релігійного і культурного значення. Передбачається й відновлення своєї історичної топоніміки; співпраці з навчальними закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури корінного народу.

Крім того, корінним народам дозволили створювати свої ЗМІ та отримувати державну підтримку. Також корінні народи можуть направляти частину доходів від користування природними ресурсами, розташованими на території АР Крим і Севастополя, на свої потреби; на резервування для представників корінних народів, повертаються на територію Криму, земель сільськогосподарського та іншого призначення. Представницькі органи корінних народів можуть брати участь в їх міжнародному представництві.

Нагадаємо, президент Росії назвав законопроект Володимира Зеленського про корінні народи України, до переліку яких не включили росіян, «смішним і дурним».