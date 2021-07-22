Закон о коренных народах Украины подписал Зеленский. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n157756-zakon-o-korennyh-narodah-ukrainy-soglasoval-prezident-zelenskiy.html

Ракурс

Закон о коренных народах Украины подписал президент Владимир Зеленский.

Документом признаются представительные органы коренных народов, а коренными народами Украины считается то общество, которое сформировалось на территории Крымского полуострова — крымские татары, караимы, крымчаки. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного формирования за пределами Украины, — говорится в документе.

Отмечается, что закон предоставляет коренным народам право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов страны. Коренные народы также имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Также документ предусматривает право на соблюдение возрождения и развития своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения. Предполагается и восстановление своей исторической топонимики; сотрудничества с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

Кроме того, коренным народам разрешили создавать свои СМИ и получать государственную поддержку. Также коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, которые возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и иного назначения. Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.

Напомним, президент России назвал законопроект Владимира Зеленского о коренных народах Украины, в перечень которых не включили россиян, «смешным и глупым».