Соглашением США и ФРГ шокированы в Раде и просят остановить «Северный поток-2»

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Соглашение США и Германии по российскому газопроводу «Северный поток-2» объединило нардепов различных фракций Верховной Рады.

Члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества приняли текст совместного заявления, в котором призвали США и ЕС прекратить строительство и ввод в эксплуатацию газопровода.

Заявление открыто для подписания для всех нардепов. Сейчас его подписали избранники СН, «ЕС», «Голоса», например первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель профильного комитета Александр Мережко, нардепы Иванна Климпуш-Цинцадзе, Дмитрий Лубинец, Марина Бардина, Мария Мезенцева, Соломия Бобровская, Ирина Геращенко, Богдан Яременко, Владимир Арьев, Роман Лозинский, Андрей Шараськин, Елизавета Ясько, Ирина Фриз.

Нардепы обратили внимание, что Украина ежедневно противостоит российскому агрессору, «защищая Восточный фланг Европы». В Раде напомнили, что «Северный поток-2» не был экономическим проектом, ведь мощности украинской газотранспортной системы дают возможность увеличить прокачку газа в Европу в 2−3 раза.

В то же время «Северный поток-2» создает реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу.

Открытое письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси написал и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он «выразил глубокую обеспокоенность» по поводу газопроводу «Северный поток-2», который Россия, по его словам, «использует как инструмент гибридной войны». Поскольку проект негативно повлияет на энергетическую безопасность Украины и Европы, Разумков заявил, что «Северный поток-2» является прежде всего геополитическим проектом, целью которого является сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии РФ.

Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству «Северного потока-2». Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США, — говорится в заявлении Разумкова.

Напомним, что 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине. Главы МИД Украины и Польши раскритиковали ее.