Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Украине снова начал распространяться после относительного затишья.

За минувшие сутки, 21 июля, обнаружили 726 новых случаев COVID-19. За вчера госпитализировали 402 человека, скончался 21 пациент, а выздоровел 501 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве — 246 больных. В Донецкой области обнаружили 44 зараженных, в Одесской области 42 больных, Харьковской и Сумской областях — 41 и 37 больных.

Днем ранее сообщалось о 655 новых заражений коронавирусом. За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 246 тыс. 656 человек, выздоровели — 2 млн 183 тыс. 3 человека, а умерли от болезни 52 тыс. 790 человек.

Напомним, 21 июля начался пятый этап вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Пятый этап предусматривает, что теперь прививки от коронавируса будут делать всем желающим. Вакцинироваться можно в ближайшем пункте прививки или центре массовой вакцинации. К лицам, которые записаны в очередь как организованный коллектив, в котором работают более 50 человек, может приехать мобильная бригада.