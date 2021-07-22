Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус в Україні знову почав поширюватися після відносного затишшя.

За минулу добу, 21 липня, виявили 726 нових випадків COVID-19. За вчора госпіталізували 402 особи, помер 21 пацієнт, а одужала 501 особа. Про це повідомила прес-службу Міністерства охорони здоров’я.

Вчора найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві — 246 хворих. На Донеччині виявили 44 заражених, в Одеській області 42 хворих, Харківській та Сумській областях — 41 та 37 хворих.

Днем раніше повідомлялось про 655 нових заражень коронавірусом. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 246 тис. 656 осіб, одужали — 2 млн 183 тис. 3 особи, а померли від хвороби 52 тис. 790 осіб.

Нагадаємо, 21 липня розпочався п’ятий етап вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. П’ятий етап передбачає, що тепер щеплення від коронавірусу робитимуть всім охочим. Вакцинуватися можна в найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. До осіб, які записані в чергу як організований колектив, в якому працюють понад 50 осіб, може приїхати мобільна бригада.