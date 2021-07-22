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Ракурс
Зривало дахи і валило дерева – в Україні є жертви нічного шторму

Зривало дахи і валило дерева — в Україні є жертви нічного шторму

22 лип 2021, 09:11
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Україну накрили зливи і штормовий вітер. Важкі погодні умови призвели до смерті двох людей.

Вони загинули через падіння дерев і конструкцій дахів.

Перший летальний випадок стався в Донецькій області через падіння дерева, інший — на Луганщині, смерть наступила в результаті руйнування і падіння даху.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про сімох травмованих в Дружківці і Костянтинівці Донецької області.

За добу в Україні пошкоджено 100 дахів і впало 90 дерев. Нагадаємо, що сильний шторм цієї ночі лютував в Одесі, багато міських вулиць затоплено.


Станом на 7.00 без світла залишилися 99 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП). Відключення світла сталося у восьми областях:

  • Донецька — 29 населених пунктів;
  • Одеська — 23;
  • Кіровоградська — 16;
  • Черкаська — 14;
  • Київська — 5;
  • Миколаївська — 5;
  • Дніпропетровська — 4;
  • Луганська — 3.

В ДСНС попередили, що 22 липня у південних, східних та центральних областях грози, вночі місцями значні дощі.

Джерело: Ракурс


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