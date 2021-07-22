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Зривало дахи і валило дерева – в Україні є жертви нічного шторму
Зривало дахи і валило дерева — в Україні є жертви нічного штормуhttps://racurs.ua/ua/n157753-zryvalo-dahy-i-valylo-dereva-v-ukrayini-ie-jertvy-nichnogo-shtormu.htmlРакурс
Україну накрили зливи і штормовий вітер. Важкі погодні умови призвели до смерті двох людей.
Вони загинули через падіння дерев і конструкцій дахів.
Перший летальний випадок стався в Донецькій області через падіння дерева, інший — на Луганщині, смерть наступила в результаті руйнування і падіння даху.
В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про сімох травмованих в Дружківці і Костянтинівці Донецької області.
За добу в Україні пошкоджено 100 дахів і впало 90 дерев. Нагадаємо, що сильний шторм цієї ночі лютував в Одесі, багато міських вулиць затоплено.
Станом на 7.00 без світла залишилися 99 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП). Відключення світла сталося у восьми областях:
- Донецька — 29 населених пунктів;
- Одеська — 23;
- Кіровоградська — 16;
- Черкаська — 14;
- Київська — 5;
- Миколаївська — 5;
- Дніпропетровська — 4;
- Луганська — 3.
В ДСНС попередили, що 22 липня у південних, східних та центральних областях грози, вночі місцями значні дощі.
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