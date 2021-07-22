Зривало дахи і валило дерева – в Україні є жертви нічного шторму

https://racurs.ua/ua/n157753-zryvalo-dahy-i-valylo-dereva-v-ukrayini-ie-jertvy-nichnogo-shtormu.html

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Україну накрили зливи і штормовий вітер. Важкі погодні умови призвели до смерті двох людей.

Вони загинули через падіння дерев і конструкцій дахів.

Перший летальний випадок стався в Донецькій області через падіння дерева, інший — на Луганщині, смерть наступила в результаті руйнування і падіння даху.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про сімох травмованих в Дружківці і Костянтинівці Донецької області.

За добу в Україні пошкоджено 100 дахів і впало 90 дерев. Нагадаємо, що сильний шторм цієї ночі лютував в Одесі, багато міських вулиць затоплено.

Станом на 7.00 без світла залишилися 99 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП). Відключення світла сталося у восьми областях:

Донецька — 29 населених пунктів;

Одеська — 23;

Кіровоградська — 16;

Черкаська — 14;

Київська — 5;

Миколаївська — 5;

Дніпропетровська — 4;

Луганська — 3.

В ДСНС попередили, що 22 липня у південних, східних та центральних областях грози, вночі місцями значні дощі.