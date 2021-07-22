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Срывало крыши и валило деревья — в Украине есть жертвы ночного шторма
Срывало крыши и валило деревья — в Украине есть жертвы ночного штормаhttps://racurs.ua/n157753-sryvalo-kryshi-i-valilo-derevya-v-ukraine-est-jertvy-nochnogo-shtorma.htmlРакурс
Украину накрыли ливни и штормовой ветер. Тяжелые погодные условия привели к смерти двух людей.
Они погибли из-за падения деревьев и конструкций крыш.
Первый летальный случай произошел в Донецкой области из-за падения дерева, другой — на Луганщине, смерть наступила в результате разрушения и падения крыши.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о семи травмированных в Дружковке и Константиновке Донецкой области.
За сутки в Украине повреждено 100 крыш и упало 90 деревьев. Напомним, что сильный шторм ночью свирепствовал в Одессе, много городских улиц затоплены.
По состоянию на 7.00 без света остались 99 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП). Отключение электричества произошло в восьми областях:
- Донецкая — 29 населенных пунктов;
- Одесская — 23;
- Кировоградская — 16;
- Черкасская — 14;
- Киевская — 5;
- Николаевская — 5;
- Днепропетровская — 4;
- Луганская — 3.
В ГСЧС предупредили, что 22 июля в южных, восточных и центральных областях грозы, ночью местами значительные дожди.
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