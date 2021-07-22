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Ракурс
Срывало крыши и валило деревья — в Украине есть жертвы ночного шторма

Срывало крыши и валило деревья — в Украине есть жертвы ночного шторма

22 июл 2021, 09:11
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Украину накрыли ливни и штормовой ветер. Тяжелые погодные условия привели к смерти двух людей.

Они погибли из-за падения деревьев и конструкций крыш.

Первый летальный случай произошел в Донецкой области из-за падения дерева, другой — на Луганщине, смерть наступила в результате разрушения и падения крыши.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о семи травмированных в Дружковке и Константиновке Донецкой области.

За сутки в Украине повреждено 100 крыш и упало 90 деревьев. Напомним, что сильный шторм ночью свирепствовал в Одессе, много городских улиц затоплены.


По состоянию на 7.00 без света остались 99 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП). Отключение электричества произошло в восьми областях:

  • Донецкая — 29 населенных пунктов;
  • Одесская — 23;
  • Кировоградская — 16;
  • Черкасская — 14;
  • Киевская — 5;
  • Николаевская — 5;
  • Днепропетровская — 4;
  • Луганская — 3.

В ГСЧС предупредили, что 22 июля в южных, восточных и центральных областях грозы, ночью местами значительные дожди.

Источник: Ракурс


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