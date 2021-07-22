Угодою США і ФРН шоковані у Раді і просять зупинити «Північний потік-2», фото — Голос України

https://racurs.ua/ua/n157755-ugodou-ssha-i-frn-shokovani-u-radi-i-prosyat-zupynyty-pivnichnyy-potik-2.html

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Угода США і Німеччини щодо російського газогону «Північний потік-2» об'єднала нардепів різних фракцій Верховної Ради.

Члени Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва ухвалили текст спільної заяви, у якій закликали США та ЄС припинити будівництво і введення в експлуатацію газогону.

Заява відкрита для підписання для усіх нардепів. Наразі її підписали обранці СН, «ЄС», «Голосу», «Довіри», наприклад перший віце-спікер Руслан Стефанчук, керівник профільного комітету Олександр Мережко, нардепи Іванна Климпуш-Цинцадзе, Дмитро Лубінець, Марина Бардіна, Марія Мезенцева, Соломія Бобровська, Ірина Геращенко, Богдан Яременко, Володимир Ар'єв, Роман Лозинський, Андрій Шараськін, Єлизавета Ясько, Ірина Фріз.

Нардепи звернули увагу, що Україна щодня протистоїть російському агресору, «обороняючи Східний фланг Європи». В Раді нагадали, що «Північний потік-2» не був економічним проектом, адже потужності української газотранспортної системи дають можливість збільшити прокачування газу до Європи у 2−3 рази.

Водночас «Північний потік — 2» створює реальні перешкоди для диверсифікації джерел та маршрутів постачання енергоносіїв до Європи.

Відкритий лист спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі написав і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він «висловив глибоку стурбованість» щодо газогону «Північний потік — 2», який Росія, за його словами, «використовує як інструмент гібридної війни». Оскільки проект негативно вплине на енергетичну безпеку України і Європи, Разумков заявив, що «Північний потік — 2» є насамперед геополітичним проектом, метою якого є сформувати енергетичну залежність країн Європи від газової монополії РФ.

Звертаюся до Конгресу США послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову та введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік — 2» та, у випадку необхідності, розглянути можливість введення додаткових посилених санкцій проти юридичних та фізичних осіб, залучених до будівництва «Північного потоку — 2». Закликаю Конгрес США утримуватися від затвердження будь-яких угод, які загрожуватимуть енергетичній безпеці Європи та становитимуть загрозу національним інтересам України та США, — йдеться у заяві Разумкова.

Нагадаємо, що 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2», опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні. Глави МЗС України та Польщі розкритикували її.