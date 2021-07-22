Байден объяснил невозможность остановки газопровода Nord Stream 2. Фото: gazeta.ru

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Договоренности США и Германии по запуску российского проекта «Северный поток-2» прокомментировал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Американский лидер объяснил, почему решил не вводить санкции для того, чтобы препятствовать достройке Nord Stream 2. Байден отметил, что строительство почти полностью завершено. Об этом сообщает CNN.

Проект «Северный поток» завершен на 99%. Мысль о том, чтобы что-то сказать или сделать, остановить его, была невозможной, — подчеркнул он.

Также Байден отметил, что у него была очень плодотворная дискуссия с канцулером ФРГ Ангелой Меркель. Президент США заверил, что, «если Россия приложит все усилия, чтобы сознательно сделать Украине больно или другим странам, она ответит».

В Госдепартаменте сообщили, что газ по «Северному потоку 2» пойдет после завершения строительства трубопровода не сразу, поскольку необходимы дополнительные шаги. В Вашингтоне не стали конкретизировать меры, которые предстоит предпринять.

Мы понимаем, что газопровод очень, очень близок к завершению, с точки зрения строительства он построен более чем на 95%. Но это не значит, что газ по нему пойдет немедленно. Существует ряд дополнительных шагов, которые необходимо предпринять для того, чтобы он начал функционировать, — отметил представитель Государственного департамента.

Напомним, 21 июля США и Германия достигли договоренностей по российскому газопроводу «Северный поток-2». Соглашение предусматривает в частности создание Германией Зеленого фонда для развития украинской энергетики с инвестициями в 1 млрд долл. Также в совместной декларации Вашингтон и Берлин заверили о поддержке суверенитета Украины и ее европейский путь.