Боляче, катастрофа і верхівка айсберга – мережа коментує угоду по Nord Stream-2

https://racurs.ua/ua/n157759-bolyache-katastrofa-i-verhivka-aysberga-mereja-komentuie-ugodu-po-nord-stream-2.html

Ракурс

Угода США та Німеччини щодо NordStream-2, російського газогону «Північний потік-2», викликала збурення серед аналітиків. В мережі жваво коментують згоду двох провідних країн світу ввести в дію об'єкт, здатний істотно змінити геополітичну обстановку в світі.

Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін переконує, що домовленість щодо «Північного потоку-2» — лише верхівка айсберга, оскільки багато «залишається за лаштунками». На його думку, США «своє не віддадуть» та збережуть важелі, й не лише відкриті для участь в питанні.

Але для нас висновки близькі до катастрофічних. І справа не лише в результатах. А насамперед у тому, що ми не в грі. Зовсім. До нас не дослуховуються, ми не шукаємо рішень за одним столом зі США, ЄС та Німеччиною. Ми навіть не є частиною процесу, не те, що результату. Робимо багато емоційних заяв, які мають таку ж силу, як минулорічний сніг, і взагалі нікому не заходять. По відношенню до нас накопичується відчутний дефіцит довіри та поваги. Ми стаємо частиною проблеми, а не частиною рішення, — написав Клімкін у своїх соцмережах.

Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури, розкритикував владу через поразку у справі «Північного потоку-2».

Ми ж пам’ятаємо, що Північний потік -2, як і злив справи «вагнерівців», загибель Журавля, хаос в Україні — це не просто трагічна випадковість, а цілеспрямований холодний розрахунок людей, які поклялися служити Україні, а служать лише собі і нашим ворогам? — написав Омелян.

Колишня топ-менеджер «Нафтогазу» та заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль вважає, що угода між США та Німеччиною — це рамкова домовленість.

На її думку, домовленість ще «можна і треба наповнити важливим для України змістом».

Ми говорили про ризики енергетичній безпеці зі спецпосланцем США Дереком Шолле. Також говорили про те, що неправильно планувати відповідь Росії, «якщо» вона застосує газ як зброю. Вона вже це робить, і газ, і «Північний потік», і газосховища в ЄС вже є зброєю. І ми вже зараз повинні зруйнувати монополію Газпрому, щоб вся Європа зітхнула спокійно. Можливості для цього все ще є, — сказала Зеркаль під час розмови на «Радіо НВ».

Журналіст Віталій Портніков застерігає, що довіряти наданим Заходом гарантіям безпеки Києву не варто, а «відкривати шампанське зарано».

Вже через кілька місяців після цієї угоди у Росії можуть, наприклад, оголосити про аварію на газогоні, через який поставляється газ по українській ГТС — і про необхідність зайнятися його ремонтом. Або аварія станеться, як про те попереджав колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, вже на українській частині газопроводу в результаті спланованої диверсії. Якщо такого роду поломка станеться у зимові місяці, коли країни Європи критично потребують російських поставок, доведеться ухвалювати тимчасове рішення про збільшення поставок по альтернативних маршрутах до закінчення ремонту «поламаного» газогону, — написав Портніков «Буквам».

На його думку, питання добудови «Північного потоку-2» — це питання не тільки грошей, але і безпеки України. І Києву ще належить зрозуміти, чому до прихильників такої позиції — а серед них було чимало впливових політиків у США та ФРН — не прислухалися ані в Берліні, ані у Вашингтоні.

Фінансовий аналітик Сергій Фурса закликає не робити із угоди «потоку» зради, адже «нам ніхто нічого не винен».

Але ми продовжуємо інфантильно щось вимагати, падати на підлогу, стукати ніжками і кататися на спині. І плакати, що нам не дарують цукерочку. Захід постійно і планомірно допомагає нам з 2014 року. І ми сприймаємо цю допомогу тепер як належне. Захід вимагає реформ, які роблять нас самих сильніше. Захід стримує Росію санкціями. Захід допомагає Україні кредитами. А тепер ми виходимо і говоримо, що цього мало. Чому Захід повинен робити більше? З якого переляку? — заявив Фурса уна своїй сторінці у Фейсбук.

Він написав, що «світ — цинічний та прагматичний», а Україні необхідно дорослішати і боротися за власні інтереси. На його думку, зрадою Заходу було б мовчання, відсутність реакції та врахування Києва у питанні російського газогону, а також відсутність тиску на Україну з вимогою проводити реформи.

«Ракурс» повідомляв, що угодою США і ФРН шоковані у Раді і просять зупинити «Північний потік-2».

Нагадаємо, що 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2», опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні. Глави МЗС України та Польщі розкритикували її.