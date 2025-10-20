Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники почали атакували конкретні об'єкти газопередачі, які забезпечують міста.
Про це під час форуму «Енергія, що тримає Україну» заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Ми бачимо, що ворог почав атакувати деякі об'єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт, — розповів він.
За його словами, ці об'єкти не є стратегічними.
Але все рівно ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на конкретний ключовий об'єкт теплозабезпечення чи інше, — додав Колісник.
Чиновник зазначив, що зараз посилюється фізичний захист цих об'єктів, який уберігає їх від ворожих атак.
Заступник міністра заявив, що «ворог не зупиниться, і він це підтвердив тим, що лише за початок жовтня ми отримали понад шість ударів, і вони продовжуються».
Колісник також повідомив, що Україна має намір імпортувати значні обсяги газу:
Ворог завдав удару по видобутку. Є наслідки. І ось різниці того, що втратили, фактично і є ціль змістити його імпортом.
За його словами, Україна «на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку, плановий обсяг становив 13,2 млрд кубометрів газу.
Джерело: «РБК-Україна»