Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росія почала атакувати об’єкти, від яких залежить постачання газу в конкретні міста, фото:

Росіяни почали атакувати вузли постачання газу в міста — Міненерго

20 жов 2025, 14:18
999

Російські загарбники почали атакували конкретні об'єкти газопередачі, які забезпечують міста.

Про це під час форуму «Енергія, що тримає Україну» заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми бачимо, що ворог почав атакувати деякі об'єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт, — розповів він.

За його словами, ці об'єкти не є стратегічними.

Але все рівно ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на конкретний ключовий об'єкт теплозабезпечення чи інше, — додав Колісник.

Чиновник зазначив, що зараз посилюється фізичний захист цих об'єктів, який уберігає їх від ворожих атак.

Заступник міністра заявив, що «ворог не зупиниться, і він це підтвердив тим, що лише за початок жовтня ми отримали понад шість ударів, і вони продовжуються».

Колісник також повідомив, що Україна має намір імпортувати значні обсяги газу:

Ворог завдав удару по видобутку. Є наслідки. І ось різниці того, що втратили, фактично і є ціль змістити його імпортом.

За його словами, Україна «на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку, плановий обсяг становив 13,2 млрд кубометрів газу.

Джерело: «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів