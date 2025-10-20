Россия начала атаковать объекты, от которых зависит поставка газа в конкретные города.

Російські загарбники почали атакували конкретні об'єкти газопередачі, які забезпечують міста.

Про це під час форуму «Енергія, що тримає Україну» заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми бачимо, що ворог почав атакувати деякі об'єкти, називати їх не буду, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт, — розповів він.

За його словами, ці об'єкти не є стратегічними.

Але все рівно ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на конкретний ключовий об'єкт теплозабезпечення чи інше, — додав Колісник.

Чиновник зазначив, що зараз посилюється фізичний захист цих об'єктів, який уберігає їх від ворожих атак.

Заступник міністра заявив, що «ворог не зупиниться, і він це підтвердив тим, що лише за початок жовтня ми отримали понад шість ударів, і вони продовжуються».

Колісник також повідомив, що Україна має намір імпортувати значні обсяги газу:

Ворог завдав удару по видобутку. Є наслідки. І ось різниці того, що втратили, фактично і є ціль змістити його імпортом.

За його словами, Україна «на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку, плановий обсяг становив 13,2 млрд кубометрів газу.

Джерело: «РБК-Україна»