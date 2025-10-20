Новости
Ракурс
Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по нескольким энергообъектам на Черниговщине — ГСЧС (ФОТО)

20 окт 2025, 11:59
Російські загарбники впродовж доби завдали ударів по декількох енергообʼєктах та інфраструктурі в Прилуцькому, Корюківському та Ніжинському районах Чернігівщини.

Про це сьогодні, 20 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Унаслідок влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Інформації про травмованих не надходило, — розповіли у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше у «Чернігівобленерго» повідомляли про відключення низки абонентів внаслідок чергових російських ударів по енергоінфраструктурі в ніч на 20 жовтня.

Источник: Ракурс


