Рашисты снова атаковали энергоинфраструктуру Черниговщины — есть отключения

Рашисти продовжують атакували енергооб'єкти Чернігівщини.
Про це повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго».
Сьогодні, 20 жовтня, невдовзі після опівночі у Telegram-каналі компанії з’явилося повідомлення, що 28 тис. абонентів в області без світла через російську атаку по енергооб'єкту.
Працюємо над заживленням споживачів, однак ситуація критична! — зазначили тоді в компанії.
Через годину в «Чернігівобленерго» повідомили про ще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі, без електропостачання 2 тис. 700 абонентів.
Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження дуже масштабні. Робимо усе, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто, — зазначили у компанії.
Сьогодні вранці у «Чернігівобленерго» повідомили, що «ранок далеко не кожного споживача Чернігівщини розпочався з підключення електропостачання», роботи з відновлення постачання електрики тривають.