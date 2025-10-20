Рашисти знову атакували енергоінфраструктуру Чернігівщини — є відключення

Росіяни завдали удару по енергооб’єкту на Чернігівщині, фото:

https://racurs.ua/ua/n209772-rashysty-znovu-atakuvaly-energoinfrastrukturu-chernigivschyny-ie-vidkluchennya.html

Ракурс

Рашисти продовжують атакували енергооб'єкти Чернігівщини.

Про це повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Сьогодні, 20 жовтня, невдовзі після опівночі у Telegram-каналі компанії з’явилося повідомлення, що 28 тис. абонентів в області без світла через російську атаку по енергооб'єкту.

Працюємо над заживленням споживачів, однак ситуація критична! — зазначили тоді в компанії.

Через годину в «Чернігівобленерго» повідомили про ще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі, без електропостачання 2 тис. 700 абонентів.

Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварій, однак пошкодження дуже масштабні. Робимо усе, щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто, — зазначили у компанії.

Сьогодні вранці у «Чернігівобленерго» повідомили, що «ранок далеко не кожного споживача Чернігівщини розпочався з підключення електропостачання», роботи з відновлення постачання електрики тривають.