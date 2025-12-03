Новости
Ракурс
Последствия российских ударов по Черниговской области, фото: Черниговская ОВА

Дрон нанес удар по предприятию в Черниговской области, возник пожар (ФОТО)

3 дек 2025, 11:00
Російські безпілотники завдали низку ударів по Чернігівщині.

Про це сьогодні, 3 грудня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зафіксовано такі випадки:

  • учора, 2 грудня, вдень ворожі «герані» повторно атакували фермерське господарство в одному із селищ Чернігівського району. Пролунали два вибухи. Пожежу на місці прильоту ліквідували;
  • була атака «герані» по енергообʼєкту;
  • увечері безпілотник поцілив по одному із підприємств у Коропській громаді. Є руйнування. На місці влучання виникла пожежа.

Усього за минулу добу зафіксовано 30 обстрілів — пролунали 49 вибухів.

Наслідки російських ударів по Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Источник: Ракурс


