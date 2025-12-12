Рашисты ударили по важному энергообъекту на Черниговщине — обесточен ряд населенных пунктов

Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне ударили по важному энергообъекту на Черниговщине, фото:
Рашисты ударили по важному энергообъекту на Черниговщине — обесточен ряд населенных пунктовhttps://racurs.ua/n210864-rashisty-udarili-po-vajnomu-energoobektu-na-chernigovschine-obestochen-ryad-naselennyh-punktov.htmlРакурс
Російський обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт у Прилуцькому районі Чернігівської області.
В результаті знеструмлено низку населених пунктів. Про це сьогодні, 12 грудня, пізно ввечері повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».
Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, — зазначили у компанії.
Нагадаємо, через російські ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти в усіх регіонах України застосовують графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності.