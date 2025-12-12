Новости
Ракурс
Россияне ударили по важному энергообъекту на Черниговщине, фото:

Рашисты ударили по важному энергообъекту на Черниговщине — обесточен ряд населенных пунктов

12 дек 2025, 22:47
Російський обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт у Прилуцькому районі Чернігівської області.

В результаті знеструмлено низку населених пунктів. Про це сьогодні, 12 грудня, пізно ввечері повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, — зазначили у компанії.

Нагадаємо, через російські ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти в усіх регіонах України застосовують графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності.

Источник: Ракурс


