В Украине продолжают применять отключение электроэнергии

Графики отключений электроэнергии 13 декабря будут применять во всех регионах — Укрэнерго

12 дек 2025, 18:37
В усіх регіонах України завтра, 13 грудня, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Яка кількість черг відключень застосовуватиметься — не уточнюється.

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

В «Укренерго» закликають українців ощадливо споживати електроенергії, коли вона з’являється за графіком.

Источник: Ракурс


