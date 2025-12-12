В Украине продолжают применять отключение электроэнергии

https://racurs.ua/n210857-grafiki-otklucheniy-elektroenergii-13-dekabrya-budut-primenyat-vo-vseh-regionah-ukrenergo.html

Ракурс

В усіх регіонах України завтра, 13 грудня, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Яка кількість черг відключень застосовуватиметься — не уточнюється.

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

В «Укренерго» закликають українців ощадливо споживати електроенергії, коли вона з’являється за графіком.